Benzin satışları ilk 6 ayda %12,4 azaldı

08 Eylül 2020

MEHMET KARA

Haziran 2020 döneminde Türkiye’de motorin satışları yüzde 6.06 artarken, benzin satışları yüzde 4.75 geriledi. Fuel oil satışları ise yüzde 23 yükseldi. Yılın ilk yarısına ilişkin akaryakıt satış verileri, salgın önlemlerinden etkilendi. PETDER’in açıkladığı haziran ayı sonu itibariyle akaryakıt satış verilerine göre benzin satışları yüzde 4.75 azalışla 277 bin 461 metreküp seviyesine geriledi. Motorin satışları yüzde 6.06’lık artışla 2 milyon 577 bin 817 metreküp seviyesine yükseldi.

Altı aylık gerileme

Yılın ilk altı ayında 1 milyon 305 bin 261 metreküp benzin, 1 milyon 490 bin 683 metreküp motorin satıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre benzin satışı yüzde 12.44, motorin satışı ise yüzde 5.76 azalış gösterdi. Bu yılın haziran ayında Otogaz LPG satışı yüzde 13.99 azalışla 266 bin 779 ton seviyesine geriledi. Otogaz LPG satışı Ocak-Haziran döneminde de yüzde 13.83’lük gerilemeyle 1 milyon 312 bin 832 ton seviyesine düştü.

Aylık fuel oilde yükseliş

Haziran 2020 döneminde fuel oil satışları yüzde 23.26’lık artışla 16 bin 352 tona yükseldi. Fuel Oil satışları ise salgın tedbirlerinin de etkisiyle ocak-haziran dönemini kapsayan yılın ilk altı ayında yüzde 45.77’lik gerilemeyle, 88 bin 881 tona indi.