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Benzin ve motorin fiyatlarına zam

Benzin ve motorin satış fiyatlarına zam yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldığı belirtildi. 

Benzinde litre satış fiyatına 26 kuruş, motorinde litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı.

Benzin fiyatlarına yapılan zam eşel mobil sistemi nedeniyle pompa satış fiyatlarına yansıtılmayacak.

İstanbul'da motorin 7.53 TL oldu

Zammın ardından motorin satış fiyatları İstanbul'da 7,53 lira olacak. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 7,39 liradan 7,62 liraya çıkacak.

Benzin ve motorin satışları arttıBenzin ve motorin satışları arttıEnerji

 

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