Benzin ve motorin fiyatlarına zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldığı belirtildi.



Benzinde litre satış fiyatına 26 kuruş, motorinde litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi



08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 26

Motorinde 12 KRŞ/LT



Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. — EPGİS (@trepgis) October 7, 2021

Benzin fiyatlarına yapılan zam eşel mobil sistemi nedeniyle pompa satış fiyatlarına yansıtılmayacak.

İstanbul'da motorin 7.53 TL oldu

Zammın ardından motorin satış fiyatları İstanbul'da 7,53 lira olacak. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 7,39 liradan 7,62 liraya çıkacak.