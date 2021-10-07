Benzin ve motorin fiyatlarına zam
Benzin ve motorin satış fiyatlarına zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldığı belirtildi.
Benzinde litre satış fiyatına 26 kuruş, motorinde litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi— EPGİS (@trepgis) October 7, 2021
08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 26
Motorinde 12 KRŞ/LT
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
Benzin fiyatlarına yapılan zam eşel mobil sistemi nedeniyle pompa satış fiyatlarına yansıtılmayacak.
İstanbul'da motorin 7.53 TL oldu
Zammın ardından motorin satış fiyatları İstanbul'da 7,53 lira olacak. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 7,39 liradan 7,62 liraya çıkacak.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) October 7, 2021
08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 23 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.