Benzin ve motorin fiyatlarında indirim
Akaryakıt fiyatlarında indirim yapıldı. Benzine 23 kuruş, motorine 96 kuruş indirim geldi. 26 Şubat'ta benzinin litre satış fiyatına 1.61 TL, motorinin litre satış fiyatına ise 1.51 TL zam yapılmıştı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları (EPGİS) İşveren Sendikası resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, akaryakıt ürünlerinde indirime gidildi. Buna göre, benzinin litre satış fiyatında 23 kuruş, motorinin litre satış fiyatında 96 kuruş indirim yapıldı.
EPGİS'ten yapılan açıklama şu şekilde:
"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim
01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 96
Benzinde 23 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."
Akaryakıt Fiyatlarında İndirim— EPGİS (@trepgis) February 28, 2022
01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 96
Benzinde 23 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.