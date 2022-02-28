Benzin ve motorin fiyatlarında indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları (EPGİS) İşveren Sendikası resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, akaryakıt ürünlerinde indirime gidildi. Buna göre, benzinin litre satış fiyatında 23 kuruş, motorinin litre satış fiyatında 96 kuruş indirim yapıldı.

EPGİS'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim

01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Motorinde 96

Benzinde 23 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."