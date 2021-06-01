Benzin ve motorin satışları yüzde 77 arttı

Benzin ve motorin satışları nisan ayında baz etkisiyle hızlı bir artış gösterdi.

Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları yıllık yüzde 77,39 artışla 248 bin 368 m3 oldu.

Aynı ayda motorin satışları yüzde 45,94 artışla 2 milyon 627 bin 395 m3 olarak gerçekleşti.

Fuel oil satışları yüzde 23,08 düşüşle 8 bin 771 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 23,53 artışla 168 m3 seviyesine geriledi.

Otogaz satışlarının yüzde 46,84 artışla 217 bin 580 ton olduğu belirtildi.