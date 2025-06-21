Benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı! Salı günü motorine indirim bekleniyor...
İsrail-İran çatışmaları nedeniyle petrol fiyatları bir haftada yaklaşık yüzde 11 artarken, vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Bugün benzin ve motorin fiyatlarında zam geçişi olurken, sektör temsilcileri salı günü motorine indirim beklendiğini söyledi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları...
İsrail'in İran'a saldırısının ardından petrol fiyatları yüzde yaklaşık yüzde 11 arttı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle petrol ve motorin fiyatlarına da art arda zamlar geldi.
Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ederken bugün benzinin litre fiyatına 1,51 TL, motorinin litre fiyatına 3,30 TL zam geldi.
Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre ise motorin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,61 TL indirim gelecek.
Akaryakıtta son durum: Güncel motorin ve benzin fiyatları
Bugünkü zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 54,71 TL'ye, Ankara'da 55,56 TL'ye, İzmir'de 51,91 TL'ye yükseldi.
Benzinin litre fiyatı ise zammın ardından İstanbul'da 51,49 TL, Ankara'da 52,15 TL, İzmir'de 52,49 TL oldu.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.