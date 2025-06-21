İsrail'in İran'a saldırısının ardından petrol fiyatları yüzde yaklaşık yüzde 11 arttı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle petrol ve motorin fiyatlarına da art arda zamlar geldi.

Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ederken bugün benzinin litre fiyatına 1,51 TL, motorinin litre fiyatına 3,30 TL zam geldi.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre ise motorin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,61 TL indirim gelecek.

Akaryakıtta son durum: Güncel motorin ve benzin fiyatları

Bugünkü zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 54,71 TL'ye, Ankara'da 55,56 TL'ye, İzmir'de 51,91 TL'ye yükseldi.

Benzinin litre fiyatı ise zammın ardından İstanbul'da 51,49 TL, Ankara'da 52,15 TL, İzmir'de 52,49 TL oldu.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.