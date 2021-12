Benzin ve motorinde indirimlere ÖTV freni

Takip Et

Mehmet KARA

Akaryakıt fiyatlarında dövizdeki düşüşe bağlı olası indirimler, ÖTV tutarı mevzuatta belirlenen düzeye ulaşana kadar, pompaya yansımayacak. Karar uyarınca, eşel mobil sistemi olarak da adlandırılan esnek ÖTV uygulaması ise kademeli olarak sona erecek.

4938 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla akaryakıt pompa satış fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla devrede bulunan esnek ÖTV uygulamasına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas yurtiçi rafineri çıkış fiyatları ile yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayan akaryakıtların; EPDK tarafından belirlenen fiyatları baz alınarak, “sıfır” olarak uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları, bugün itibarıyla sıfırdan başlamak suretiyle, her bir malın fiyatında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak gerçekleşen azalış tutarı kadar arttırılacak. Bu malların fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak artış olması halinde ise bu malların ÖTV tutarlarında değişiklik yapılmayacak; ancak artış suretiyle belirlenen her bir yeni fiyat, baz fiyat kabul edilmek suretiyle uygulanacak.

Esnek ÖTV’ye kademeli son

ÖTV tutarları, her bir mal itibarıyla 1 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarına ulaştığında, bu tutarlara ulaşan her bir mal bakımından; esnek ÖTV uygulamasını (eşel mobil sistemi) başlatan 14 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kalkmış sayılacak. Bu da ÖTV tutarları 2020’deki tutara çıkarıldıkça esnek ÖTV uygulamasının her bir akaryakıt türü için ayrı ayrı olmak üzere, kademeli olarak sona ermesi anlamına geliyor.

İSTASYONCU İSYANDA

Akaryakıt sektöründe dağıtım kârları geriledi

Öte yandan, akaryakıt fiyatlarında meydana gelen artışlar, maktu olarak belirlenen ve bayilerle ana dağıtıcılar arasında paylaşılan dağıtım kârının toplam fiyat içindeki payını fiilen ve reel olarak geriletti. Bayilerin işletme sermayesi ihtiyacı artarken kâr payının yerinde sayması, istasyonların işletme karlılıklarını aşağıya çekmiş oldu.