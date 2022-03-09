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Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorine yapılan son zammın ürün fiyatyarının büyük oranda düşüş göstermesi nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Benzin ve motorine yapılan ve 10 Mart 2022'den itibaren geçerli olacağı duyurulan fiyat artışı iptal edildi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
 

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