Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi

Benzin ve motorine yapılan ve 10 Mart 2022'den itibaren geçerli olacağı duyurulan fiyat artışı iptal edildi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

