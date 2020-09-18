Benzin ve motorine zam geliyor! Benzin fiyatları ne kadar?

18 Eylül 2020

Benzin ve motorine zam bekleniyor. İstanbul'da litresi 6,60 liradan satılan benzin fiyatları zam ile birlikte 28 kuruş, litresi 5,74 lira olan motorin fiyatları zam ile 25 kuruş artacak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorine zamda petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş etkili oldu. Brent petrol fiyatının yüzde 0,80 artışın ardından 44,12 dolar, olması motorine ve benzin fiyatlarını etkiledi.

Güncel motorin ve benzin fiyatları

Benzinin litresi şu an İstanbul'da 6.60 TL'den, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.67 TL'den satılıyor. Motorinin litresi ise İstanbul'da 5.74 TL'den, Ankara ve İzmir'de ortalama 5.81 TL'den satılıyor.

Deriva Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Enerji Uzmanı Tolga Uysal, "Fakat Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Nijerya gibi ülkeler kota üzeri bir üretim yaptılar ve yıl sonuna kadar bunu telafi etmeleri isteniyor. Rusya'nın da kısıntılara ne kadar uyacağını zaman gösterecek. Bu yüzden burada yaşanabilecek bir kırılma fiyatları aşağı baskılayabilir." dedi.

Meksika Körfezi'ni bir aydan kısa süre içinde ikinci kez vuran kasırganın etkisini kaybetmesiyle enerji şirketlerinin, daha önce durdurdukları açık deniz petrol platformlarındaki üretimlerine geri dönmeye başlaması da fiyatların daha fazla yükselmesini baskılayan unsurlar arasında yer aldı.