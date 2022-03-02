Benzin ve motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 03/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,88 Motorinde 1,51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

ifadesi kullanıldı.



Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak.



Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak.



Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.