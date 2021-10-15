Benzin ve motorine zam: Pompaya yansıyacak
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam geliyor. Benzindeki artışın 17 kuruşluk kısmı pompaya yansıyacak. Zammın ardından motorin fiyatları 8 lira sınırına yükselecek.
Benzine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam yapılacağı bildirildi. Motorinde eşel mobil desteği sona erdiği için fiyat artışının tamamını pompaya yansıyacak. Benzindeki artışın ise 23 kuruşluk kısmı ÖTV'den karşılanacak, 17 kuruş ise pompa fiyatlarına yansıyacak.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zamlı fiyatlar 16 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.
Zamların ardından akaryakıta kamu desteğinin sınırı benzin içinde sona erecek. Motorin ve LPG için ise daha önce sıfıra inmişti.
İŞTE ZAMLI FİYATLAR
Benzin(litre)
İstanbul - 7,95 lira
Ankara - 7,92 lira
İzmir - 7,93 lira
Motorin(litre)
Ankara - 7,99 lira
İstanbul - 7,93 lira
İzmir - 8,01 lira
Eylülden bu yana zam yağdı
Akaryakıt fiyatlarındaki artış eylül ayının başından bu yana hızlandı. Bu dönemde benzine 3, motorine 5, LPG'ye ise 2 kez artış yapıldı.
Eylül başından 9 Ekim'e kadar benzine gelen 0,80 kuruşluk zam eşel mobil sisteminden karşılandığı için pompa fiyatlarına yansımadı.
Motorine yapılan 1,03 liralık zam eşel mobilden karşılandı. 8 Eylül'den yapılan 0,23 kuruşluk artış ise eşel mobilde sınırına gelindiği için pompaya yansıdı.
LPG Otogazda ise eylül ayından itibaren yapılan 0,86 kuruşluk artış direk pompaya yansıdı.