Benzin ve motorine zam: Pompaya yansıyacak

Benzine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam yapılacağı bildirildi. Motorinde eşel mobil desteği sona erdiği için fiyat artışının tamamını pompaya yansıyacak. Benzindeki artışın ise 23 kuruşluk kısmı ÖTV'den karşılanacak, 17 kuruş ise pompa fiyatlarına yansıyacak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zamlı fiyatlar 16 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Zamların ardından akaryakıta kamu desteğinin sınırı benzin içinde sona erecek. Motorin ve LPG için ise daha önce sıfıra inmişti.

İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Benzin(litre)

İstanbul - 7,95 lira

Ankara - 7,92 lira

İzmir - 7,93 lira

Motorin(litre)

Ankara - 7,99 lira

İstanbul - 7,93 lira

İzmir - 8,01 lira

Eylülden bu yana zam yağdı

Akaryakıt fiyatlarındaki artış eylül ayının başından bu yana hızlandı. Bu dönemde benzine 3, motorine 5, LPG'ye ise 2 kez artış yapıldı.

Eylül başından 9 Ekim'e kadar benzine gelen 0,80 kuruşluk zam eşel mobil sisteminden karşılandığı için pompa fiyatlarına yansımadı.

Motorine yapılan 1,03 liralık zam eşel mobilden karşılandı. 8 Eylül'den yapılan 0,23 kuruşluk artış ise eşel mobilde sınırına gelindiği için pompaya yansıdı.

LPG Otogazda ise eylül ayından itibaren yapılan 0,86 kuruşluk artış direk pompaya yansıdı.