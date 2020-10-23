Benzinde 12 kuruş indirim
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 12 kuruş olarak yansıyacak.
Benzin fiyatları,
- Ankara'da 6,91 liradan 6,79 liraya,
- İstanbul'da 6,86 liradan 6,74 liraya,
- İzmir'de 6,93 liradan 6,81 liraya inecek.
Benzin fiyatları nasıl belirleniyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.