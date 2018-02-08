Benzinde 16 kuruş indirim
Benzinde bu gece yarısı 16 kuruş indirime gidiliyor.
Brent petrolün varil fiyatının 65 dolar seviyesine kadar inmesi benzinin litre fiyatına 16 kuruş indirim getirdi.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) indirimin bu gece yarısından itibaren fiyatlara yansıtılacağını bildirdi.
PÜİS tarafından yapılan açıklamada, "09.02.2018 Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir. 08.02.-09.02.2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" ifadeleri yer aldı.
Benzinin litre fiyatı geçtiğimiz ay yapılan 20 kuruşluk zam ile birlikte İstanbul'da 5,80 TL seviyesine kadar çıkmıştı.