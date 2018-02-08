ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

Benzinde 16 kuruş indirim

Benzinde bu gece yarısı 16 kuruş indirime gidiliyor.

Benzinde 16 kuruş indirim
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Brent petrolün varil fiyatının 65 dolar seviyesine kadar inmesi benzinin litre fiyatına 16 kuruş indirim getirdi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) indirimin bu gece yarısından itibaren fiyatlara yansıtılacağını bildirdi.

PÜİS tarafından yapılan açıklamada, "09.02.2018 Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir. 08.02.-09.02.2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" ifadeleri yer aldı.

Benzinin litre fiyatı geçtiğimiz ay yapılan 20 kuruşluk zam ile birlikte İstanbul'da 5,80 TL seviyesine kadar çıkmıştı.

Son dakika benzinde indirim benzine zam

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.