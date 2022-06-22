Benzinde mini indirim: Fiyat 27 TL’nin üstünde

Uluslararası piyasalardaki ürün fiyatlarında yaşanan değişim ve kur hareketlerinin etkisiyle Türkiye’de akaryakıt türlerinden benzinin rafineri çıkış fiyatlarında aşağı önlü ayarlamaya gidildi.

Bunun üzerine akaryakıt dağıtım şirketleri, benzinin pompa satış fiyatlarında tavsiye edilen satış fiyatlarını yaklaşık 25 kuruş aşağı çekti. Böylece İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren yaklaşık 27.25 TL olarak uygulanacak.

Akaryakıt pompa satış fiyatları, ana dağıtıcı firmaya ve rafineri ile depolama tesislerine uzaklıklarına göre farklılıklar gösterebiliyor.