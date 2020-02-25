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Benzine 10 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş indirim yapıldı.

Benzine 10 kuruş indirim
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edinilen bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,89 liradan 6,79 liraya, İzmir'de 6,99 liradan 6,89 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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