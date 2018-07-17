Benzine 12 kuruş zam geldi, fiyata yansımayacak

17 Temmuz 2018

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dün gece yarısından itibaren benzine 12 kuruş zam yapıldığını, ancak zammın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmadığını açıkladı.

EPGİS'den yapılan açıklamada, "17 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 12 Kuruş/Litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

Bakanlar Kurulu, mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti.

Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış olması halinde, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle uygulanıyor.

Kaynak: Reuters