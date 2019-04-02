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Benzine 19 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş zam yapıldı.

Benzine 19 kuruş zam
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Benzinin litresine 19 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,78 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,97 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,90 liraya, İzmir'de 6,76 liradan 6,95 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Dunya.com

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