Benzine 22, motorine 18 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına 22 kuruş, motorinin ise 18 kuruş zam yapıldı. Zamlar pompa fiyatlarına yansımayacak.
Benzin ve motorine 16.04.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu.
Eşel mobil uygulaması kapsamında ÖTV’den karşılanmak üzere, benzinin litre fiyatına 22 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam yapıldı.
Zamlar, ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatlarında bir değişiklik yaşanmayacak.
Epgis’ten yapılan açıklama şu şekilde;
“Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi;
16/04/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 22, Motorinde 18 krş/lt
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.”