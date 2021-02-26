Benzine 27 kuruş zam: Pompaya yansımayacak

Benzin fiyatına yarından geçerli olmak üzere 27 kuruşluk zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşverenleri Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzin fiyatına 27 kuruşluk zam yapıldı. Yarından itibaren geçerli olacak (27 Şubat) fiyat artışı, mevcut uygulama olan "eşel mobil' sistemi gereği ÖTV’den karşılanacak. Dolayısıyla, artış pompa fiyatlarına yansımayacak.