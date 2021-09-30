Benzine 29 kuruş zam yapıldı

Yeni fiyatları Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) resmi sosyal medya hesabından duyurdu.



EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada,

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 29 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." ifadeleri kullanıldı.