Benzine 31 kuruş, motorine 41 kuruş indirim

22 Nisan 2020

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında bu hafta yaşanan sert düşüş sonrası motorinde litre başına 41 kuruş, benzinde 31 kuruş indirim bekleniyor NTV'de yer alan habere göre indirimin bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.



Brent tipi ham petrolün varil fiyatı Ocak ayı başındaki 72 dolardan 16 doların altına kadar geriledi. Bu düşüşte Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki petrol piyasasında fiyat savaşı ve

koronavirüs endişeleri belirleyici konumda.



Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte Mart ayında benzinde yaklaşık 1.5 TL, motorinde ise yaklaşık 1 indirimler yapıldı. Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler enflasyonu da doğrudan etkiliyor.