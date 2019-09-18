Benzine 35, motorine 12 kuruş zam

18 Eylül 2019

Motorinin litre fiyatına 34 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 36 kuruş zam geldi, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 12 kuruş olarak benzinde ise 35 kuruş olarak yansıdı. Motorinde 22 kuruş benzinde ise 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Zamlar sonrası benzin ve motorin fiyatları



Motorin fiyatlarına yansıyan 12 kuruşluk zam sonrası, Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,56 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,50 liraya, İzmir'de 6,47 liradan 6,59 liraya yükseldi.

Benzin fiyatlarına yansıyan 35 kuruşluk zam sonrası Ankara'da ortalama 6,84 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,19 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,88 liradan 7,23 liraya, İzmir'de 6,85 liradan 7,20 liraya yükseldi.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.