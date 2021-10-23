Benzine 44 kuruş zam
Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresi 44 kuruş artacak.
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Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.
BloombergHT’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, benzinin litresi pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş artacak.
Zam öncesi benzinin litresi Ankara'da ortalama 7,99, İstanbul'da 7,93, İzmir'de ise 8,01 liraya satılıyor.
En son 15 Ekim'de benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam yapılmıştı. Artışın 14 kuruşluk kısmı pompaya yansıtılmıştı.