Benzine 46 kuruş zam
Benzinin litre pompa satış fiyatına, 46 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre satış fiyatına 46 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadesi kullanıldı.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) January 19, 2022
20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 46 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.