Benzine 46 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre satış fiyatına 46 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadesi kullanıldı.



