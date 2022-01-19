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Benzine 46 kuruş zam

Benzinin litre pompa satış fiyatına, 46 kuruş zam yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre satış fiyatına 46 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadesi kullanıldı. 

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