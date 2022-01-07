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Benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruş zam

Benzin ve motorinin pompa satış fiyatlarına zam yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, 8 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle benzinin litre satış fiyatına 63 kuruş, motorinin litre satış fiyatına ise 94 kuruş zam yapıldı.

Zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 12,93 liradan 13,56 liraya, Ankara'da 13,01 liradan 13,64 liraya, İzmir'de ise 13,02 liradan 13,65 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 12,75 liradan 13,69 liraya, Ankara'da 12,84 liradan 13,78 liraya ve İzmir'de 12,83 liradan 13,77 liraya yükselecek.

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