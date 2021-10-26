Benzine bir zam daha

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade edildi.

Benzin fiyatlarına dün de gece saatlerinden itibaren geçerli olan 44 kuruş zam yapılmıştı.

15 Ekim'de de benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam yapılmıştı. Artışın 14 kuruşluk kısmı pompaya yansıtılmıştı.

Böylece benzinin litresi İstanbul'da 8,57 liraya, İzmir'de 8,75 liraya, Ankara'da 8,73 liraya yükseldi.