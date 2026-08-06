Google Haberler

Benzine büyük indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzinde litre başına 4,35 TL indirim bekleniyor. Ancak indirimin ÖTV'ye mahsup edilmesi ihtimali nedeniyle pompa fiyatlarında değişiklik olup olmayacağına ilişkin son kararı yetkili makamlar verecek.

Cihan Oruçoğlu
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Benzine indirim mi gelecek? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (6 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları)

Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini beraberinde getirdi.

Brent petrolün varil fiyatının 80 doların altına düşmesinin ardından benzin fiyatlarında indirim öngörülüyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 4,35 TL indirim yapılması bekleniyor.

Ancak söz konusu indirimin tüketiciye pompa fiyatı olarak yansımayabileceği ifade ediliyor. 

Beklenti, 4,35 TL'lik indirimin tamamının Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) mahsup edilmesi yönünde.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 67.27 TL
Motorin: 80.01 TL
LPG: 33.79 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 67.12 TL
Motorin: 79.87 TL
LPG: 33.19 TL

Ankara:

Benzin: 68.24 TL
Motorin: 81.14 TL
LPG: 33.89 TL

İzmir:

Benzin: 68.52 TL
Motorin: 81.41 TL
LPG: 33.79 TL

Küresel ticaretin iki kapısında trafik durduKüresel ticaretin iki kapısında trafik durduGündem
Petrol fiyatlarında yön değişti: İşte düşüşün iki nedeniPetrol fiyatlarında yön değişti: İşte düşüşün iki nedeniEkonomi
Çok Okunanlar