Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Benzine indirim mi gelecek? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (6 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları)

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Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini beraberinde getirdi.

Brent petrolün varil fiyatının 80 doların altına düşmesinin ardından benzin fiyatlarında indirim öngörülüyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 4,35 TL indirim yapılması bekleniyor.

Ancak söz konusu indirimin tüketiciye pompa fiyatı olarak yansımayabileceği ifade ediliyor.

Beklenti, 4,35 TL'lik indirimin tamamının Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) mahsup edilmesi yönünde.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 67.27 TL

Motorin: 80.01 TL

LPG: 33.79 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 67.12 TL

Motorin: 79.87 TL

LPG: 33.19 TL

Ankara:

Benzin: 68.24 TL

Motorin: 81.14 TL

LPG: 33.89 TL

İzmir:

Benzin: 68.52 TL

Motorin: 81.41 TL

LPG: 33.79 TL