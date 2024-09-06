Benzine indirim, akaryakıtta tabela değişti (6 Eylül akaryakıt fiyatları)
Brent petroldeki hafta boyunca görülen gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzine gece yarısından itibaren 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Benzin indirimi pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki bugün akaryakıtta indirim ya da zam var mı? Benzin ne kadar oldu? Motorine de indirim gelir mi? Motorinin litre fiyatı kaç TL? İşte 6 Eylül akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, akaryakıt fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent ham petrolü, varil başına 73 dolara doğru yükselsel de hafta boyunca yaklaşık yüzde 8 düştü. Petrol fiyatlarındaki gerileme benzine indirim getirdi. Benzine 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 41,36 TL
Motorin litre fiyatı: 43,16 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 41,48 TL
Motorin litre fiyatı: 43,23 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 41,79 TL
Motorin litre fiyatı: 43,64 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 42,24 TL
Motorin litre fiyatı: 44,14 TL