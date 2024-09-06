Benzine indirim, akaryakıtta tabela değişti (6 Eylül akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, akaryakıt fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent ham petrolü, varil başına 73 dolara doğru yükselsel de hafta boyunca yaklaşık yüzde 8 düştü. Petrol fiyatlarındaki gerileme benzine indirim getirdi. Benzine 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 41,36 TL

Motorin litre fiyatı: 43,16 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 41,48 TL

Motorin litre fiyatı: 43,23 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 41,79 TL

Motorin litre fiyatı: 43,64 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 42,24 TL

Motorin litre fiyatı: 44,14 TL