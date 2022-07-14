Benzine indirim geldi! Motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

Benzin fiyatlarına indirim geldi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzin fiyatları 1,5 Türk lirasının üzerinde gerilerken, motorin fiyatı ise değişmedi. LPG fiyatı ise zamlandı.

Küresel resesyon beklentisinin güçlenmesiyle birlikte petrol fiyatları düşüşe geçti. Ham petrol fiyatı ilk kez 100 doların altına düşerken, bu düşüşle birlikte benzine indirim geldi.

Benzin fiyatları geriledi, motorin fiyatı değişmedi

Brent petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından benzin fiyatına 1 lira 55 kuruşluk bir indirim geldi. Motorin fiyatı ise 8 Temmuz'daki 2 lira 10 kuruşluk indirimin ardından 9 Temmuz'da 81 kuruş zamlandı ve motorin fiyatı yeniden 25 Türk lirasının üzerine çıktı. Benzin fiyatları ise 23 Türk lirası seviyelerine geriledi.

LPG fiyatı arttı

Motorin ve benzin fiyatlarında bu gelişmeler yaşanırken, LPG fiyatı ise zamlandı. LPG fiyatı 30 kuruş zamlandı.

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Son fiyat güncellemelerinin ardından İstanbul'un Avrupa yakasında benzin fiyatı 23,65 Türk lirası, motorin fiyatı 25,43 Türk lirası, LPG fiyatı ise 11,03 Türk lirası oldu.

İstanbul Anadolu yakasında benzin fiyatı 23,66 Türk lirası, motorin fiyatı 25,40 Türk lirası, LPG ise 10,79 Türk lirası oldu.

Ankara'da ise benzin fiyatı 23,76 Türk lirası, motorin fiyatı 25,49 Türk lirası, LPG fiyatı ise 11,05 Türk lirası oldu.

Son olarak İzmir'de benzinin litre fiyatı 23,78 Türk lirası, motorinin litre fiyatı 25,50 Türk lirası, LPG ise 10,73 Türk lirası oldu.