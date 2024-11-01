Benzine indirim geliyor! Tabela gece yarısı değişecek
Bu gece yarısından itibaren benzine 12 kuruş indirim geleceği öğrenildi. İndirimin yurt dışı piyasalar ve döviz kurundan bağımsız gerçekleştiği kaydedildi.
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Brent petrol fiyatlarındaki dalganlanmalar nedeniyle benzinde indirim ve zam birbirini kovalamaya devam ediyor.
Benzine 12 kuruş indirim
Bu gece yarısından itibaren benzine 12 kuruş indirim yapılacak. İndirimli fiyatın gece yarısından itbiaren tabelaya da yansıması bekleniyor.
İndirimin yurt dışı piyasalarla ve döviz kuruyla ilgisi olmadığı belirtiliyor.