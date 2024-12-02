Benzine, mazota zam ya da indirim var mı? 2 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları belli oldu
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar tüm hızıyla sürerken, 28 Kasım'da benzine yapılan 74 kuruşluk bir zammın ardından, 2 Aralık 2024 tarihinde akaryakıt fiyatları İstanbul ve Ankara'da göre şu şekilde sıralanıyor...
2 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 43,06 lira, LPG litre fiyatı 26,03 lira, motorin litre fiyatı ise 44,18 lira.
İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzinin litre fiyatı 42,95 lira, LPG litre fiyatı 44,12 lira, motorin litre fiyatı ise 25,49 lira.
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Ankara'da benzinin litre fiyatı 43.48 lira, motorin litre fiyatı 44.76 lira, LPG litre fiyatı 26.04 lira.
İzmir güncel akaryakıt fiyatları
İzmir'de benzinin litre fiyatı 43,98 lira, motorin litre fiyatı 45,25 lira, LPG litre fiyatı 25,94 lira.