Benzine peş peşe indirim! Tabela yarın gece değişiyor

OPEC ülkelerinin durdurulan üretimi canlandırma sinyali ve Orta Doğu'daki ateşkesin etkisi ile petrol fiyatları üç ayın en düşük seviyesine gerilerken, düşüş yurt içinde akaryakıta indirim olarak yansıdı.

Benzinde çifte indirim

Dün litre fiyatı 1 lira 04 kuruş düşen benzine yeni bir indirim daha geliyor.

Benzinin litre fiyatında cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk bir indirim bekleniyor. İndirimli fiyatlar 6 Mart gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

Dün 0,07 kuruş zamlanan motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul'da benzinin litresi 45 lira 39 kuruştan, Ankara'da 45 lira 94 kuruştan, İzmir'de 46 lira 31 kuruştan satılıyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Petrol fiyatları, ticaret tarifelerine yönelik belirsizliğin etkisiyle düşüyor. Dün yüzde 1.6, bugün de yüzde 0.27 düşüş yaşayan Brent petrolün varili 70,85 dolara gerilerken, ham petrol ise 68 dolara kadar düştü.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.