Benzine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti (15 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları)
Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim piyasalarda arz endişelerine yol açarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzine 85 kuruş zam yapıldı. Zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki, 15 Ağustos 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'nin petrol talebine ilişkin olumlu veriler ve Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri etkili oldu. Brent petrolün varil fiyatı 81,17 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivme akaryakıta zam olarak yansıdı. Peki, benzin ve motorin ne kadar oldu? Motorine zam var mı?
Benzin fiyatlarına 85 kuruş zam geldi. Fiyat artışı gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin fiyatında bir değişiklik olmadı.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 44,40 TL
Motorin litre fiyatı: 43,72 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 44,28 TL
Motorin litre fiyatı: 43,64 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 44,94 TL
Motorin litre fiyatı: 44,28 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 45,38 TL
Motorin litre fiyatı: 44,76 TL