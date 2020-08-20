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Benzine zam gelecek mi? Benzin fiyatları artacak mı?

Benzin fiyatlarına zam bekleniyor. 12 Ağustos'ta 23 kuruş zamlanan benzin fiyatının 22 Ağustos'ta 10 kuruş civarında artması bekleniyor.

Benzine zam gelecek mi? Benzin fiyatları artacak mı?
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12 Ağustos'ta benzin zammı uygulamaya geçmiş ve benzin fiyatları 23 kuruş zamlanmıştı. Önümüzdeki günlerde benzin fiyatlarının yine artması bekleniyor.

Sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 22 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatları 10 kuruş zamlanacak.

Güncel benzin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatlarının 23 kuruş zamlanmasının ardından Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,67 liraya, İstanbul'da 6,38 liradan 6,61 liraya, İzmir'de 6,46 liradan 6,69 liraya yükselmişti.

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