Benzine zam görüldü: Yeni tarife belli oldu!

Brent petrol fiyatları, dövizdeki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt tarifelerine zam ya da indirim olarak yansımayı sürdürüyor.

Benzine zam cumartesi gelecek

Bilgilere göre, benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,30 liralık artış öngörülüyor.

Düzenlemenin ardından benzinin litre fiyatının İstanbul’da 55,05, Ankara’da 55,9 ve İzmir’de 56,24 liraya çıkması tahmin ediliyor.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53.75 TL

Motorin: 57.61 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.59 TL

Motorin: 57.48 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 54.60 TL

Motorin: 58.64 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 54.94 TL

Motorin: 58.98 TL

LPG: 27.53 TL