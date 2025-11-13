Benzine zam görüldü: Yeni tarife belli oldu!

Benzine zam göründü: Yeni tarife belli oldu!
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, akaryakıt türlerinde de fiyat değişimlerini beraberinde getiriyor. Bu çerçevede, benzin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları, dövizdeki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt tarifelerine zam ya da indirim olarak yansımayı sürdürüyor.
Benzine zam cumartesi gelecek
Bilgilere göre, benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,30 liralık artış öngörülüyor.
Düzenlemenin ardından benzinin litre fiyatının İstanbul’da 55,05, Ankara’da 55,9 ve İzmir’de 56,24 liraya çıkması tahmin ediliyor.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53.75 TL
Motorin: 57.61 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53.59 TL
Motorin: 57.48 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 54.60 TL
Motorin: 58.64 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 54.94 TL
Motorin: 58.98 TL
LPG: 27.53 TL