Benzinliğe giren cüzdanını bırakıyor

Recep ERÇİN

Dövize endeksli kiralama yapıldığı içi havalimanlarındaki ürünlerin fiyatı genelde yüksek olur. Ancak şehirler arası benzinliklerdeki fiyatlar da, sık sık gündeme gelen havalimanlarında satılan ürünlerin fiyatları ile yarışır hale geldi.

Tekirdağ-İstanbul güzergahı arasında yer alan bir benzinlikte markette 30 liraya satılan yerli üretim çikolatanın 100 liraya satılması dikkatimizi çekti. Diğer atıştırmalık ürün fiyatlarının da market fiyatı ile arasında en az 2 kat makas var.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarla ve market fiyatlarını karşılaştıran endeksler yayınlıyor. Her ne kadar yaş sebze ve meyve fiyatları gündemde olsa da paketli ürünlerde de süpermarketler ve mahalle marketleri ile benzinlikler arasında ciddi fiyat makası olduğu görülüyor. 50 TL'yi aşan akaryakıt fiyatları dikkate alındığında vatandaş, benzinliğe girdiğinde cüzdanını bırakacak hale geliyor.