Berber fiyatlarına zam geldi! Rekor rakam damat traşında

Kocaeli Berberler Odası tarafından belirlenen yeni berber fiyat tarifesi yürürlüğe girdi. Kocaeli Esnaf Odaları Birliği’nin kararıyla onaylanan tarife; lüks, A sınıfı ve B sınıfı işletmeler için ayrı ayrı belirlenirken güncel fiyatlar Ocak 2026'tan itibaren geçerli olacak.

Kocaeli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, zamların eş zamanlı olarak uygulanması ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için çalıştıklarını belirterek, yeni ücret tarifesinin enflasyon sepetine göre belirlendiğini söyledi.

Ücretler enflasyona göre belirlendi

İş yerlernde kullanılan sarf malzemeler, kira artışları, su ve elektrik fiyatları, BAĞ-KUR ve SGK prim artışları, ulaşım giderleri ve temel mutfak harcamalarının da bu enflasyon sepetinde olduğunu belirten Bozkurt, "Bir önceki tarife dönemindeki fiyatlarla bugünkü fiyatları değerlendiririz ve ortaya çıkan artış oranında tarifemizi belirleyip bir üst kuruluşumuz olan Kocaeli Esnaf Odaları Birliğimize talebimizi ulaştırırız. Odalar birliğimiz yaptığı değerlendirme sonucunda onayladığında tarife yürürlüğe girer" ifadelerini kullandı.

300 TL'den başlıyor

Lüks, A ve B olmak üzere uygulanan 3 kategoriye işaret eden Bozkurt, "Bu kategoriler iş yerlerinin bulunduğu bölgeye, fiziki şartlarına, kullanılan malzemelere ve verilen hizmetlere göre değişkenlik göstermektedir. Saçınızı 300 TL’ye de kestirebilirsiniz, 400 TL’ye de kestirebilirsiniz, 700 TL’ye de kestirebilirsiniz, bu tercih size ait" dedi.

İşte 2026 berber fiyatları

Yeni tarifeye göre lüks sınıf berberlerde saç kesimi 700 TL, A sınıfında 400 TL, B sınıfında ise 300 TL olarak uygulanacak. Modelli saç kesimi lüks sınıfta 800 TL, A sınıfında 600 TL, B sınıfında 400 TL’den yapılacak.

Sakal kesimi ise lüks sınıfta 400 TL, A sınıfında 300 TL, B sınıfında 200 TL olarak belirlendi. Sakal düzeltme ve şekil verme hizmeti lüks sınıfta 450 TL, A sınıfında 350 TL, B sınıfında 250 TL’den sunulacak. Çocuk saç kesimi lüks berberlerde 600 TL, A sınıfında 450 TL, B sınıfında 300 TL olacak. Saç yıkama ve fön ile şekil verme hizmeti ise sırasıyla 300, 250 ve 200 TL olarak açıklandı.

Damat tıraşı lüks sınıfta 3 bin 500 TL

Ense, favori ve bıyık düzeltme lüks sınıfta 250 TL olurken, A ve B sınıfı berberlerde 150 TL’den yapılacak. Özel istekler kapsamında yer alan damat tıraşı lüks sınıfta 3 bin 500 TL, A sınıfında 3 bin TL, B sınıfında 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Kısa saç perma uygulaması da aynı fiyatlardan ücretlendirilecek.

Saç boyama lüks sınıfta bin 200 TL, A sınıfında bin TL, B sınıfında 750 TL olurken; kısa saç renklendirme hizmeti lüks sınıfta 3 bin TL, A sınıfında 2 bin 500 TL, B sınıfında 2 bin TL olarak açıklandı. Bıyık boyama ve ağda hizmetleri lüks sınıfta 300 TL, A sınıfında 250 TL, B sınıfında 200 TL’den yapılacak. Saç masajı (friksiyon) lüks sınıfta 300 TL, A ve B sınıfında 250 TL olarak belirlendi. Saç bakımı lüks sınıfta 300 TL, A sınıfında 250 TL, B sınıfında 200 TL olurken; cilt bakımı (maske) lüks sınıfta 400 TL, A sınıfında 300 TL, B sınıfında 250 TL olarak uygulanacak.

Keratin saç bakımı, kaş alımı ve buhar ile vakum uygulamalı cilt bakımında tek fiyat : 2 bin 500

Manikür hizmeti lüks sınıfta 750 TL, A sınıfında 600 TL, B sınıfında 500 TL; pedikür ise sırasıyla 850, 750 ve 700 TL’den sunulacak. Keratin saç bakımı, kaş alımı ve buhar ile vakum uygulamalı cilt bakımı hizmetlerinde ise tüm sınıflar için tek fiyat uygulanacak. Buna göre keratin saç bakımı 2 bin 500 TL, kaş alımı 500 TL, buhar ve vakum uygulamalı cilt bakımı 700 TL olarak belirlendi.