Berdan, makine yatırımlarıyla inşaat ve enerjide büyüyecek

Fahriye KUTLAY ŞENYURT / MERSİN

Mersin Tarsus OSB’de 28 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 48 bin m2 alan üzerine kurulu 6 fabrikasında karbon çeliği, yüksek alaşımlı çelik ve paslanmaz çelikten elde ettikleri yüksek mukavemetli ve kritik özellikli cıvata, somun, saplama gibi bağlantı elemanları üretimi yapan Berdan Cıvata, ileri mühendislik bilgisi gerektiren özel amaçlı bağlantı elemanlarında da çeşit sayısını artırıyor.

Sıcak-Soğuk Şekillendirme Tesisleri, Isıl İşlem Tesisleri, Patentli Sıcak Daldırma ve Elektro Galvaniz, Çinko Lamel ve Xylan/Teflon Kaplama gibi çeşitli uygulamaların yapıldığı Yüzey Kaplama Tesislerinden çıkıp, TS ISO EN/IEC 17025’e göre Akredite Belgeli sektörün ilk test laboratuvarında kontrol edilerek kullanıma hazır hale getirilen Berdan imzalı ürünler, enerji, altyapı ve çelik konstrüksiyon, petrol-doğalgaz ve savunma sanayii projelerinde yerini alıyor.

Berdan Cıvata Marka Pazarlama Müdürü Dilay Şemsi Aksoy, RES’ler için özel olarak tasarlanan yüksek mukavemetli ankraj kafesleri, kule birleştirme cıvataları ve kanat saplamaları gibi kritik bağlantı elemanları üreterek dünyanın 10 lider rüzgâr türbini üreticisinden 7’sinin onaylı tedarikçisi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Referansları arasında Amerikan’ın GE (General Electric)’si, Almanya’nın Nordex’i, Acciona’sı ve Enercon’u, Danimarka’nın Vestas’ı, İspanya’nın Siemens, Gamesa ve ile Çinli Goldwind markalarının bulunduğunu belirten Dilay Şemsi Aksoy, “Tedarikçiliğini yaptığımız firmaların hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki projelerinde çözüm ortaklığı yapıyoruz. Bunun tabi arkasında sürdürülebilir kalite ve Ar-Ge desteği var. Gittikçe büyüyen türbin boyutlarına karşılık onshore ve offhore’da değişen ihtiyaçlara karşı hammadde ve kaplama anlamında hızla cevap veriyoruz” dedi.

Tesislerde kullandıkları elektrik enerjisinin mevsimine göre yüzde 30-40’ını tesis çatıları üzerine kurulu 2,5 megawatt kapasiteli güneş enerji santralinden elde ettiklerini dile getiren Dilay Şemsi Aksoy, “Hedefimiz bu oranı daha da yukarı çıkarmak. Bunun için yeni yatırım fizibilite çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu. Her yıl artan iş hacmini bu yıl da yeni yatırımlarla destekleyerek müşterilerine daha hızlı ve yenilikçi çözümler sunacaklarını söyleyen Dilay Şemsi Aksoy, “Yeni makine yatırımlarımızla kapasite artışımız devam ederken, özellikle inşaat ve rüzgar enerjisi sektörlerinin ihtiyacı olan yenilikleri de gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

“100’den fazla nitelikli proje yürütüldü”

Ar-Ge merkezlerinin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2017 yılında belgelendirildiğini aktaran Dilay Şemsi Aksoy, ürün geliştirme, süreç iyileştirme, enerji verimliliği, işletme genelinde dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konularına odaklandıklarını ve yeni nesil teknolojilerle dünya standartlarında ürün geliştirme ve uluslararası rekabette güçlenmelerini sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Dilay Şemsi Aksoy, “Ar-Ge Merkezimiz kurulduğundan bu yana 100’den fazla nitelikli proje, alanında uzman mühendisler tarafından yürütülmüştür. Ayrıca Berdan Cıvata Ar-Ge Merkezinde Üniversite-Sanayi iş birliği ön planda olup çeşitli kamu kurumlarıyla ortak projeler yürütülmekte ve çalışmaların devam etmesi planlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası Ar-Ge niteliği yüksek projelerle inovatif proje yarışmalarında Ar-Ge Merkezi sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 2023 yılı Ar-Ge 250 araştırmasında, ‘Ar-Ge Merkezi Harcamalarına Göre En Büyük Şirketler’ sıralamasında Berdan Cıvata Ar-Ge merkezi Türkiye’de 339. Sırada, ‘Ar-Ge Merkezi Yürütülen Proje Sayısına Göre İlk 100 Şirket’ sıralamasında 89. Sırada yer almıştır. Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri arasında düzenlenen 2023 OSB Yıldızları araştırmasında ‘OSB’lerde En Çok Harcama Yapan Firma’ kategorisinde 27. sırada yer alarak, Ar-Ge harcamaları ile Türkiye’de ilk sıralara yerleşmiştir” ifadesini kullandı.

Enerji ihtiyacının yüzde 30'dan fazlası yenilenebilir enerjiden

Çevreci üretim modellerinin öne çıktığı son yıllarda Berdan Cıvata olarak yapılan yenilikler ile ilgili de bilgi veren Dilay Şemsi Aksoy konuşmasını şöyle sürdürdü: “Artan yaşam standartları ve nüfusun enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılan enerjinin büyük bir kısmını; fosil kaynaklar olan kömür, petrol ve doğalgaz oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra geleneksel yakıtların kullanımından kaynaklanan çevresel sorunların çoğunun güneş ışığını enerjiye dönüştüren sistemlerde bulunmayışı bu enerji türünü temiz ve çevre dostu bir enerji yapmaktadır. Bu nedenle işletmemizin enerji ihtiyacını temiz kaynaklarla karşılamak ve karbon salınımını azaltmak için ‘Çatı uygulamalı güneş enerji santrali’ projesini gerçekleştirerek, enerji ihtiyacımızın yüzde 30’dan fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyoruz. Demir çelik sektöründe kimyasal madde kullanımının yüksek olması nedeniyle kimyasal atıkların oluşması, Türkiye’nin yeşil dönüşüm yol haritasında karşısına çıkan en büyük problem ve tehlikelerden birisidir. İşletmemiz bu bağlamda Ar-Ge çalışmaları yürüterek sıcak daldırma galvaniz kaplama sürecinde asit kullanımını ortadan kaldıran patentli çevre dostu üretim süreci geliştirmiştir.”