Bereket Enerji HES ve RES’lerini halka açacak
Bereket Enerji Grubu, 4.6 milyar dolarlık borçlarını yeniden yapılandırmak üzere bankalarla anlaştı. Grup, 1100 MW’lik hidroelektrik ve rüzgar santrallerini seneye halka arz edecek.
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