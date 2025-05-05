Berkshire'ın yeni CEO'su Greg Abel oldu, Warren Buffet yönetim kurulunda kalmaya devam edecek

Ünlü milyarder yatırımcı Warren Buffet'ın kurucusu olduğu Berkshire Hathaway'in CEO'luk görevini bırakacağını ve görevi kendi seçtiği halefi Greg Abel'e devretmeyi planladığını açıklamasının ardından Berkshire yönetim kurulu Greg Abel’ı yeni CEO olarak onayladı.

ABD'li yayın kuruluşu CNBC'de yer alan habere göre, gelecek yılın başından itibaren geçerli olmak üzere yönetim kurulu başkanı ve CEO olarak Greg Abel olacak.

Buffet ise Berkshire'ın yönetim kurulunda kalmaya devam edecek.

Ne olmuştu?

Buffett, hafta sonunda düzenlenen yıllık hissedarlar toplantısında sürpriz açıklamada bulunarak yıl sonunda görevini bırakacağını açıklamıştı.

94 yaşındaki yatırımcı, toplantıyı Berkshire yönetim kuruluna Abel'in 2026'da CEO görevine başlamasını önereceğini duyurarak kapatmıştı.

Buffett, "Zaman geldi; Greg'in yıl sonunda şirketin CEO'su olması gerekiyor" demişti.