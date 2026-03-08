BES havuzunda toplam fon büyüklüğü 2,5 trilyon lirayı aştı

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 23. yılını doldurmak üzere emin adımlarla ilerliyor.

BES'ten emekli sayısı 450 bini aştı

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 27 Şubat itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10 milyon 193 bin 610 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 2 trilyon 112 milyar 451,2 milyon lirayı bulurken devlet katkısı fon tutarı da 256 milyar 604,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 369 milyar 55,9 milyon lira oldu.

Bu dönemde BES'ten emekli olan kişi sayısı da 451 bin 192'ye ulaştı. Bu arada, BES'ten emekli sayısı geçen yılın sonunda 432 bin 793 olarak kaydedilmişti.

OKS tarafında, çalışan fon tutarı olan 130 milyar 466,5 milyon lira ile devlet katkısı fon tutarı olan 9 milyar 88,8 milyon liranın toplamıyla hesaplanan OKS'nin toplam büyüklüğü de 27 Şubat itibarıyla 139 milyar 555,3 milyon lirayı buldu. Aynı dönemde OKS'deki katılımcı sayısı 7 milyon 731 bin 289 oldu.

Böylelikle, BES ve OKS'deki devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü bu dönemde 2 trilyon 508 milyar 611,2 milyon liraya ulaşırken toplam katılımcı sayısı 17 milyon 924 bin 899 oldu.

Yılbaşından bu yana 345 milyar liranın üzerinde artış

BES'teki katılımcı sayısı 2025'in sonunda 10 milyon 156 bin 229, devlet katkısı dahil toplam fon tutarı ise 2 trilyon 33 milyar 924,4 milyon lira olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında çalışan sayısı 7 milyon 779 bin 266, devlet katkısı ile birlikte çalışanların biriktirdiği fon tutarı 129 milyar 240,3 milyon lira olmuştu.

2025 yılını BES, OKS ve iki sistemdeki devlet katkıları toplamda 2 trilyon 163 milyar 164,7 milyon lira fon büyüklüğü ve 17 milyon 935 bin 495 katılımcı ile tamamlamıştı.

Böylece BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 2025 yıl sonundan 27 Şubat 2026'ya kadar 345 milyar 446,5 milyon liralık ve yüzde 16'lık artış görüldü.

18 yaş altı BES katılımı 1,7 milyona dayandı

Türkiye'de Haziran 2021'de hayata geçirilen ve 18 yaş altı çocukların gönüllü sisteme dahil olması amaçlanan uygulama büyümeye devam ediyor.

27 Şubat itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 101 milyar 728,5 milyon lira oldu. Fon tutarının 83 milyar 931,5 milyon lirasını katılımcıların biriktirdiği fonlar oluştururken devlet katkısı fon tutarı 17 milyar 797 milyon lira olarak gerçekleşti. Sisteme 1 milyon 665 bin 812 çocuk dahil olurken sözleşmenin yürürlük tarihi itibarıyla en çok katılım 163 bin 410 ile sıfır yaşta görüldü.

31 Aralık 2025'ten 27 Şubat 2026'ya kadar geçen sürede 18 yaş altı uygulamasındaki katılımcı sayısı 24 bin 830 artarken fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 16 milyar 745,1 milyon lira artış kaydetti.