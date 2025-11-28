İrlanda’da beş kişiden biri Noel'i kutlayamayacak

Gelişmiş ülkeler arasında zirvede yer alan İrlanda’da yayımlanan Irish League of Credit Unions raporuna göre, Noel harcamaları birçok aile için sürdürülemez bir noktaya geldi.

Tüketicilerin yüzde 52’si bu Noel’de geçen yıla kıyasla daha az harcama gücüne sahip olduğunu söylerken, Noel masrafları için borçlanacağını belirtenlerin oranı yüzde 9’a yükseldi. Yaklaşık 300 bin aile için “hayal edilen Noel” maddi olarak erişilemez durumda.

Çocuk yardım kuruluşu Barnardos, bazı ailelerin Noel alışverişi yapabilmek için ısınma gibi temel faturaları ertelediğini açıkladı. Kurumun yöneticisi Stephen Moffatt, ebeveynlerin çocuklarına “en azından küçük bir Noel” sunma baskısı altında kaldığını, bunun ise yeni yılda borç ve gecikmiş ödemelerle sonuçlandığını vurguladı.

Gelir yetmiyor, borçlanma artıyor

İrlanda'da 2022 ve 2023’te hızla artan yaşam maliyetleri ailelerin mali dayanıklılığını tüketti. Bugün fiyat artışları daha yavaş olsa bile, birçok hane artık “manevra alanını” kaybetmiş durumda. Son üç yılda yalnızca geliriyle Noel’i karşılayabilenlerin oranı yüzde 48’den yüzde 42’ye düştü. Yüzde 5’lik bir kesim aile ve arkadaş desteğine başvururken, yüzde 8’i Noel masraflarını nasıl karşılayacağını bilmiyor.

Faturaları ödeyemiyorlar

Noel öncesinde yaklaşık 187 bin kişinin elektrik, 154 bin kişinin ise yakıt faturasında 90 günü aşan borcu bulunuyor. Hughes, Noel döneminde nüfusun yüzde 15-25’inin ciddi mali sıkıntı yaşadığını belirtiyor. İnsanların büyük kısmı hediyelerden ve eğlenceden kısmak zorunda kalıyor.

45 binden fazla çocuk yoksulluk içinde

Son veriler, ülkede yoksulluk oranının yüzde 3,6’dan yüzde 5’e yükseldiğini gösteriyor. Çocuk yoksulluğu ise bir yılda yüzde 4,8’den yüzde 8,5’e fırladı; 45 binden fazla çocuk yoksulluk içinde yaşıyor. St. Vincent de Paul (SVP) yardım kuruluşu, bu yıl 250 bini aşan yardım talebi bekliyor.

Refah herkese eşit yansımıyor

İrlanda ekonomisi yüzde 10,7’lik büyümeyle gelişmiş ülkeler arasında zirvede yer alsa da, bu refah herkese eşit yansımıyor. Özellikle düşük ve orta gelirli, sabit borçları yüksek aileler “geride kaldıklarını” hissediyor.