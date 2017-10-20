BES, 'organik' deri eldiven üretti, hedefte Avrupa var

20 Ekim 2017

Gülay SOYDAN PEHLEVAN

Bursa Eldiven Sanayi (BES), Ar- Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği krom seviyesi sıfır olan organik deri eldiven ile sektöre farklı bir boyut kazandırdı. Türkiye’de muadili bulunmayan ürünün insan sağlığına zararlı olmadığını Oeko-Tex Standart 100 sertifikası ile uluslararası anlamda belgelendiren BES’in hedefinde Avrupa’ya ihracat var.

Butik hizmet veren BES, araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda krom seviyesi sıfır olan tamamen doğal ve organik deri eldiven üretimi gerçekleştirdi.

Deneme üretimi yapılan ve test aşaması tamamlanan organik eldiven ile ilgili hedeflerinin Avrupa’ya ihracat yapmak olduğunu söyleyen BES Genel Müdürü Ahmet Bulut, “Bu eldiven öncelikle insan sağlığına tamamen zararsız. Üretiminde daha sonra kanserojen maddeye dönüşen krom kullanılmadı. Tamamen organik olan ürünün prosesi de ayrı. Deriyi bitkisel doğal ürünlerle üretiyoruz. Tabii ki pahalıya mal oluyor. Normal eldivene oranla maliyeti yüzde 45-60 civarında artıyor. Normal derinin desimetresi 3 lira civarındayken, ürettiğimiz kromsuz eldivende bu rakam 7 liraya kadar yükseliyor. Tabii ki seri üretime geçtiğimizde bu rakamı aşağı çekme şansımız olacak” şeklinde konuştu.

Oeko-Tex ile sağlığa zararlı olmadığı belgeledi

Bulut, Avrupa’da şu an organik ürünlere yönelik talep olduğunun altını çizerek, bu doğrultuda geliştirdikleri ürünün insan sağlığına zararlı olmadığını Oeko- Tex Standart 100 sertifikasıyla uluslararası anlamda belgelendirdiklerini vurguladı. Oeko-Tex standardının sıfır krom olduğuna dikkat çeken BES Genel Müdürü Ahmet Bulut, “Ürünümüzün Türkiye’de muadili yok. Bildiğimiz kadarıyla dünyada da deri eldivende Oeko-Tex belgesi alan firma bulunmuyor. Zaten eldiven sektöründe bu yönde bir üretim yok. Bazı otomobil markalarının deri koltuklarında organik ürün kullandığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın deri ürünlerinde doğala dönmeye başladığını kaydeden Bulut, ayakkabıdan çantaya hızlı bir dönüşümün başladığını açıkladı. Bulut, bu noktadan hareketle ürünü geliştirdiklerini söyledi.

Ürün organik değilse, sağlık açısından risk oluşturuyor

Organik deri eldiveni ağırlıklı otomobil sektörü için geliştirdiklerini söyleyen Bulut, “Örneğin bir haddehanede personel çok yüksek sıcaklıkta çalışıyor ve doğal olarak elleri terliyor. Eğer eldiven sağlıksızsa insan sağlığı açısından büyük risk oluşturuyor” dedi.

İthalata dayalı deri eldivenlerin mutlaka testlere tabi tutulması gerektiği konusunda uyaran Bulut, Türkiye’ye ithal edilen deri eldivenlerin içerdiği krom oranıyla ilgili testlerin gümrüklerde yapılmadığını ileri sürdü. Bulut, “Bu ürünler sanayide kullanılıyor. Genelde Çin ve Pakistan’dan geliyor. Büyük riskler oluşturuyor ve kanserojen olabiliyor” iddiasında bulundu.

Toplam ürün çeşidi 15’e yükseldi

Geliştirdikleri organik eldivende seri üretime geçebilecek durumda olduklarını, ürün tanıtımlarına başladıklarını ve olumlu geri dönüş aldıklarını dile getiren Bulut, bu ürünle birlikte toplam ürün çeşitlerinin de 15’e yükseldiğine değindi. BES’in 1987 yılından beri otomotiv, mermer ocakları ile döküm gibi ağır sanayi alanlarına yönelik deri eldiven ürettiğini anlatan Bulut, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün itibarıyla Tofaş, Ford, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Borusan Grubu gibi markaların eldiven üreticisi konumundayız. Öte yandan hammaddemiz olan deride kaliteyi artırma ve entegre haline gelme hedefimiz doğrultusunda Bursa İhtisas Deri ve Karma OSB’de 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesis yatırımı yaptık. Kademeli olarak yeni tesisimize taşınmaya başladık. Tek vardiya halinde eldiven üretim adedimiz geçen yıl yüzde 10 oranında arttı. Kapasitemiz ise devreye aldığımız fabrikamızla birlikte 1.5 milyon desimetrekareye ulaştı. Bugün gelinen noktada aylık 500 bin desimetrekare üretimimiz var. Deri eldivenin yanında kaplama eldiven üretimi de hedefliyoruz.”