Beş yıllık çevre koruma harcaması yarım trilyon lirayı aştı

Türkiye'de son 5 yıllık dönemde çevrenin korunması için 514 milyar 283 milyon 889 bin lira harcandı. Bu harcamaların yüzde 62,12'sini atık yönetimi giderleri oluştururken, bu alan için 2019-2023 döneminde yapılan harcamalar 319 milyar 492 milyon 831 bin lirayı buldu.

Bu harcamaların yüzde 62,12'sini atık yönetimi giderleri oluştururken, bu alan için 2019-2023 döneminde yapılan harcamalar 319 milyar 492 milyon 831 bin lirayı buldu. Atık su yönetimi harcamaları da 96 milyar 307 milyon 337 bin lirayla toplam çevre harcamalarının yüzde 18,73'ünü oluşturdu.

Biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması için de 2019-2023 döneminde 34 milyar 71 milyon 635 bin lira harcanırken, bu tutar toplam harcamaların yüzde 6,63'üne karşılık geldi. Toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesine yönelik harcamaların çevre koruma harcamaları içindeki payı yüzde 4,44 oldu. Bu alanda 5 yıllık dönemde harcanan tutar 22 milyar 842 milyon 177 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, dış ortam havasını ve iklimi korumaya 16 milyar 800 milyon 297 bin lira, AR-GE'ye 3 milyar 178 milyon 419 bin lira, gürültü ve vibrasyonun azaltılmasına 122 milyon 717 bin lira, radyasyona karşı korumaya 45 milyon 112 bin lira harcandı. "Diğer çevre koruma harcamaları" bu dönemde 21 milyar 423 milyon 364 bin lirayı bulurken, bunların toplam içindeki payı yüzde 4,17 olarak belirlendi.

5 yılda 110 milyar lirayı aşan yatırım

Kurumların sektörlere göre gerçekleştirdiği çevre koruma harcamaları incelendiğinde yatırım giderleri öne çıktı. Bu kapsamda, Türkiye'de çevreyi korumak için 5 yılda 110 milyar 883 milyon 800 bin liralık yatırım harcaması gerçekleştirildi.

Bu yatırımların 92 milyar 264 milyon 518 bin lirasını mali ve mali olmayan şirketler gerçekleştirirken, genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların yaptığı yatırım tutarı 18 milyar 619 milyon 282 bin lira olarak hesaplandı.





