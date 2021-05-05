BES’i büyütecek düzenleme torba teklifle geliyor

Canan SAKARYA

Ak Parti ekonomi reform paketinde yer alan bazı düzenlemeleri içeren torba teklifi bayramdan sonra Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor. Üzerinde çalışmaların devam ettiği torba teklifte, ekonomi reform paketi uygulama takviminde 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak işler arasında yer alan ve yasa gerektiren BES’e ilişkin düzenlemeler torba teklifle yapılacak.

Torba teklifte 18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi de sağlanacak. BES dışındaki vakıf, sandık gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin 2023 sonuna kadar BES’e aktarımı ile imkan verilecek. Bu sayede yüksek fon getirilerinden çok daha geniş bir kesimin yararlanmasının önü açılacak. Aktarıma konu olacak tutarın ilk etapta 7-10 milyar TL olması bekleniyor.

Ekonomi reform paketinde BES’i büyütecek üç önemli düzenleme yer alıyor. Atılacak yeni adımlarla 18 yaş altı 23 milyon gencin BES’ten yararlanabilmesinin yolunun açılması vakıf ve sandıklardaki birikimlerin sisteme dahil edilmesi, BES ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması hedefleniyor.

AYM’nin iptal ettiği trafik sigortası

Ekim 2020 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatların ‘genel şartlar’a göre belirlenmesini düzenleyen hükümlerini iptal etmişti. AYM’nin iptal gerekçeleri doğrultusunda yapılacak yeni düzenleme de torba teklifte yer alacak.