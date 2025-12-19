Beşiktaş hisselerinde sert düşüş: Devre kesici uygulandı
Borsa İstanbul’da Beşiktaş Futbol Yatırımları payları, gün içindeki hızlı değer kaybı sonrası devre kesici uygulandı. Yüzde 6’yı aşan düşüşle 1,79 liraya gerileyen hissede işlemler geçici olarak durduruldu.
Borsa İstanbul’da Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinde devre kesici devreye alındı.
KAP açıklaması geldi
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan duyuruya göre, Beşiktaş paylarında işlem sırası geçici olarak durduruldu. Açıklamada, "BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır" ifadesi kullanıldı.
BİST 100 endeksi saat 10.34 itibarıyla 11.310,64 puan seviyesinde işlem görürken, BJKAS.E hissesi yüzde 6,28 oranında düşüşle 1,79 liraya geriledi. Önceki kapanış fiyatı olan 1,91 liranın altına indi.