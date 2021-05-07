Beşiktaş'ta arsa satış karşılığı gelir paylaşım işi ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi'nde bulunan taşınmaza ilişkin arsa satış karşılığı gelir paylaşım işi ihalesi açık ihale usulü ile yapılacak. İhale ve teklif Açma tarihi 27 Mayıs 2021 saat 15:00 olarak açıklandı.



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