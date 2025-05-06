Beşiktaş'tan tarihinin en büyük sermaye artırımı! 1,43 milyar TL gelir elde etti

Beşiktaş Kulübü, gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı sonucunda 1 milyar 433 milyon TL gelir sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, bu sürecin Beşiktaş Futbol AŞ tarihinde gerçekleştirilen en büyük sermaye artırımı olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, rüçhan hakkı kullanımı sürecinde 445 milyon adet hisse satışı gerçekleştirilirken, bugün saat 13.00 itibarıyla tamamlanan birincil piyasa işlemleri kapsamında ek 270 milyon adet hisse satışı yapıldı. Toplamda bu satışlardan elde edilen gelir 1 milyar 433 milyon TL oldu.

Kulübün payı üzde 51’den yüzde 70’e yükseldi

Beşiktaş Kulübü ayrıca, bedelli sermaye artırımı sonrası Beşiktaş Futbol AŞ’deki pay oranının yüzde 51’den yüzde 70’e yükseldiğini aktardı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli sermaye artırımı dönemi, para piyasalarındaki zorlu şartlar nedeniyle hedeflenen tutarın altında kalarak tamamlanmış olsa da tarihimizin en büyük sermaye artırımı projesi sonucunda kulübümüzün Beşiktaş Futbol AŞ'deki payı yüzde 51’den yüzde 70’e yükselmiştir. Kulübümüzün finansal bağımsızlığa kavuşması için gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı projesinden elde edilen gelir, daha önce ilan edildiği üzere kulübümüzün bankalar konsorsiyumuna olan borcunun ödenmesinde kullanılacaktır."