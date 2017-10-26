BES'in büyüklüğü 74 milyar liraya dayandı

26 Ekim 2017

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 14. yılını doldurmaya yaklaşırken, katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 74 milyar liraya dayandı.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES temel göstergeleri" ve "Otomatik katılım temel göstergeleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımladı.

Katılımcı sayısı 7 milyona yaklaştı

EGM BES temel göstergeleri verilerine göre, 13 Ekim itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 853 bin 872 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 64 milyar 306 milyon 108 bin 971 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 9 milyar 531 milyon 635 bin 25 lira olarak gerçekleşti.

Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 73 milyar 837 milyon 743 bin 996 lira olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 60 bin 60'ı buldu.

Geçen senenin aynı döneminde ise BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 488 bin 565, katılımcıların fon tutarı da 51 milyar 237 milyon 998 bin 807 lira olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 7 milyar 40 milyon 964 bin 104 lira, emekli olanların sayısı ise 41 bin 85 olarak gerçekleşmişti.

Böylelikle geçen bir yıllık sürede BES'teki katılımcı sayısı 365 bin 307, emekli sayısı 18 bin 975 kişi yükselirken, katılımcı fon tutarı 13 milyar 68 milyon 110 bin 164 lira, devlet katkısı ise 2 milyar 490 milyon 670 bin 921 lira artış gösterdi.

Otomatik katılan 3 milyonu aşkın katılımcı 1,3 milyar lira biriktirdi

BES'e kademeli otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı.

Otomatik katılım temel göstergelerine göre, BES'e yıl başından sonra otomatik olarak katılanların sayısı 13 Ekim itibarıyla 3 milyon 350 bin 558 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından bu yana BES'e en yüksek katılım nisan ayında 1 milyon 300 bini aşkın memurun sisteme katılmasıyla gerçekleşmişti.

13 Ekim itibarıyla çalışanların fon tutarı 1 milyar 300 milyon 851 bin 180 lira oldu.

Bu arada, kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2018'de, 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'de, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES'li olacak.

Kaynak: AA