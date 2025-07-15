Bessent'den Powell'a çağrı: Fed’den tamamen ayrılmalı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Bessent, Powell’ın Mayıs 2026’da başkanlık süresi dolduğunda sadece başkanlık görevini değil, aynı zamanda Fed Yönetim Kurulu üyeliğini de bırakması gerektiğini ifade etti.

Bloomberg Televizyonu’na verdiği röportajda konuşan Bessent, Powell’ın görev süresiyle ilgili belirsizliğin piyasalar üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceğini belirtti.

Bessent "Geleneksel olarak Fed Başkanı, yönetim kurulundaki görevinden de ayrılır. Gölge bir Fed başkanı gibi hareket etmesi kafa karışıklığı yaratabilir. Piyasa açısından bu çok yanıltıcı olur" dedi.

Powell, 2028'e kadar yönetimde kalabilir

Powell’ın başkanlık süresi 2026 yılında dolacak olsa da, guvernörlük (yönetim kurulu üyeliği) süresi Ocak 2028’e kadar devam ediyor. Bu durum, Powell’ın başkanlık pozisyonu sona erse bile, karar alma süreçlerine etki etmeyi sürdürebileceği anlamına geliyor.

Ancak Powell, guvernör olarak kalıp kalmayacağına ilişkin gelen tüm soruları ısrarla yanıtsız bırakıyor. Bu suskunluk, özellikle Trump’ın 2026 sonrası Fed’in yapısını yeniden şekillendirmeye hazırlandığı dönemde, planların belirsizleşmesine neden oluyor.

İlk başkanlık döneminde de Powell'ı sık sık eleştiren Trump, merkez bankasının yönetimini kendi çizgisine yakın isimlerle şekillendirmek istiyor. Bu nedenle Powell’ın Fed’de kalıp kalmayacağı, sadece teknik değil aynı zamanda politik bir mesele olarak da öne çıkıyor.