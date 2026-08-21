Bessent’in hamlesi dengeleri değiştirdi: Fed’in faiz hesabı karıştı

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Ekonomistler, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in uzun vadeli borçlanma maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla attığı adımın, faiz oranlarının yönünü değerlendiren ABD Merkez Bankası (Fed) açısından yeni bir belirsizlik yarattığını belirtiyor.

Fed politikalarını izleyen uzmanlara göre Hazine’nin hamlesinin tahvil getirilerini düşük seviyelerde tutması halinde, yüksek enflasyon ortamında borçlanma koşulları daha cazip hale gelebilir. Bunun da Fed’in faiz artırımını yeniden değerlendirmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

Piyasa sinyalleri bulanıklaşabilir

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh, temmuz ayındaki Fed toplantısının ardından yatırımcılara merkez bankasının faiz tahminlerinden çok ekonomik verilere odaklanmaları çağrısında bulunmuştu.

Warsh, “Piyasa katılımcıları hakeme değil, topa oynamayı öğreniyor ve piyasa fiyatları uygun gördükleri yönde ve ölçüde tepki vermeye devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.

Fed’i yakından takip eden uzmanlar ise Hazine’nin piyasaya müdahalesinin, yatırımcıların ekonomik görünümden aldığı sinyallerin netliğini azaltabileceği görüşünde.

Wolfe Research Başekonomisti Stephanie Roth, “Bu adım, kesinlikle Warsh’ın piyasaların topa oynaması gerektiği fikriyle tutarlı değil. Teorik olarak bu durum, piyasalardan aldığımız sinyali bulanıklaştırıyor; üstelik Fed’in artık piyasalardan gelen bu sinyale daha da fazla önem verdiği varsayılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Faiz artışı baskısı gündeme gelebilir

RBC Capital Markets ABD Faiz Stratejisi Başkanı Blake Gwinn de Hazine’nin tahvil getirilerini düşük seviyelerde tutmayı başarması durumunda Fed’in finansal koşulları sıkılaştırmak için faiz artırımına yönelme baskısıyla karşılaşabileceğini belirtti.

Gwinn, “Faizi sabit tutma gerekçesinin bir kısmı, uzun vadeli faizlerin bir anlamda ‘Fed’in işini onun yerine yapıyor olması’ ise, ancak daha sonra Bessent’in hamleleriyle tahvillerde güçlü bir yükseliş yaşarsak, teorik olarak faiz artırımına duyulan ihtiyaç da artmalı” dedi.

Warsh’ın mesajını zayıflatabilir

Evercore ISI Başkan Yardımcısı Krishna Guha ise yayımladığı bir notta, Bessent’in müdahalesinin Warsh’ın piyasalara verdiği mesaj üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Guha’ya göre söz konusu hamle, piyasaların Fed’den yönlendirme almadan ekonomi ve para politikasına ilişkin kendi beklentilerini oluşturabileceği yönündeki yaklaşımı zayıflatabilir.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise konuya ilişkin temkinli bir değerlendirmede bulundu.

Daly, perşembe günü Bloomberg Surveillance’a verdiği röportajda, “Henüz çok erken aşamalardayız ve bu konuları değerlendirme fırsatı bulmadan önce bu tür meseleleri tartışarak peşinen bir sonuca varmak istemem” dedi.